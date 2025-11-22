Вэнс назвал три главные характеристики любого мирного плана по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что критика «мирного плана Трампа» вызвана либо непониманием его сути, либо игнорированием текущей обстановки
Он выделил три главных условия для любого реального мирного плана:
• Необходимость немедленного прекращения кровопролития при условии безусловного сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.
• Обеспечение того, чтобы предложенная схема была одинаково приемлема для руководящих структур как Российской Федерации, так и Украины.
• Максимизация вероятности того, что достигнутые договоренности исключат возобновление военных действий в будущем.
В своей публикации в социальной сети X Вэнс выразил мысль о том, что существует распространённое заблуждение, будто бы простое увеличение финансовой или военной помощи, либо ужесточение санкционного режима, неминуемо приблизит победу. Он категорично заявил, что мир не будет установлен стараниями «дипломатов, потерпевших неудачу, или политиков, чьи взгляды сформированы в мире иллюзий». По его убеждению, достижение мира — это задача, посильная лишь «проницательным личностям, твердо стоящим на почве объективной реальности».
Ранее Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон. Данный план, помимо прочего, включает в себя отмену антироссийских санкционных ограничений.
