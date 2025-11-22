Вэнс назвал три главные характеристики любого мирного плана по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что критика «мирного плана Трампа» вызвана либо непониманием его сути, либо игнорированием текущей обстановки

Он выделил три главных условия для любого реального мирного плана:

• Необходимость немедленного прекращения кровопролития при условии безусловного сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.

• Обеспечение того, чтобы предложенная схема была одинаково приемлема для руководящих структур как Российской Федерации, так и Украины.

• Максимизация вероятности того, что достигнутые договоренности исключат возобновление военных действий в будущем.