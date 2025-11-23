Россия и США
23 ноября, 20:10

США в Женеве обвинили Киев в утечке негативных подробностей мирного плана

Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Во время переговоров в Женеве американская сторона обвинила украинских представителей в утечке негативных данных о мирном плане в американскую прессу. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в Х.

«Украинцы согласились опубликовать положительное заявление одного из своих переговорщиков, чтобы прояснить ситуацию», — отметил Равид, ссылаясь на источник.

По его информации, США готовятся внести изменения в мирный план на основе встречного предложения Украины. Киев предложил поправки к американскому плану, и Вашингтон выразил готовность учесть эти предложения.

Как сообщал Life.ru, после встречи Владимир Зеленский поблагодарил США и президента Дональда Трампа за помощь в обеспечении безопасности страны. Он подчеркнул значение американского лидерства в разрешении международных кризисов и отметил, что Киев ценит поддержку Вашингтона.

Лия Мурадьян
