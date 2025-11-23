«Неблагодарный» Зеленский испугался гнева Трампа и поспешил подлизаться

Владимир Зеленский выразил благодарность США и президенту Дональду Трампу за вклад в обеспечение безопасности страны. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

«Мы благодарны за всё, что Америка и Президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность», — написал Зеленский.

Он также подчеркнул важность американского лидерства в урегулировании международных кризисов и отметил, что Киев ценит поддержку Вашингтона. Ранее Трамп написал, что Украина не выразила «никакой благодарности».