«Неблагодарный» Зеленский испугался гнева Трампа и поспешил подлизаться
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский выразил благодарность США и президенту Дональду Трампу за вклад в обеспечение безопасности страны. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.
«Мы благодарны за всё, что Америка и Президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность», — написал Зеленский.
Он также подчеркнул важность американского лидерства в урегулировании международных кризисов и отметил, что Киев ценит поддержку Вашингтона. Ранее Трамп написал, что Украина не выразила «никакой благодарности».
Напомним, первая сессия переговоров украинской делегации с американскими представителями в Женеве уже завершилась и была оценена главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. По его словам, диалог с американскими и европейскими коллегами сосредоточен на вопросах, имеющих стратегическое значение для Киева, а в ближайшее время стороны намерены обсудить конкретные детали будущего сотрудничества. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта, проходящие в Женеве, стали самыми результативными за весь период дипломатических усилий.
