Ермак назвал первую сессию переговоров с США в Женеве «очень продуктивной»
Обложка © ТАСС / АР
Первая сессия переговоров украинской делегации с представителями США в Женеве завершилась и была оценена как «очень продуктивная». Об этом сообщил глава офиса главы киевского режима Андрей Ермак.
По его словам, диалог с американскими и европейскими коллегами сосредоточен на вопросах, имеющих стратегическое значение для Украины. В рамках продолжения переговорного процесса планируется обсудить детали дальнейшего взаимодействия.
Как сообщалось, в Швейцарии прошла встреча украинской делегации с европейскими партнёрами, а также с чиновниками из США. Стороны, как утверждается, должны согласовать детали американского мирного плана. Согласно имеющейся информации, документ предполагает, что Киев пойдёт на уступки и откажется от претензий на часть своих территорий, а взамен санкции против России будут ослаблены. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко раскритиковала эту инициативу. По её словам, Украина не должна терять ни единого метра своей земли и тем более сокращать численность своей армии — хотя оба эти пункта, как сообщается, содержатся в проекте соглашения.
