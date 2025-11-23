Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 16:15

Мерц усомнился в скором согласовании американского плана по Украине

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Согласование американского плана по урегулированию ситуации на Украине в ближайшие дни выглядит маловероятным. Такую оценку перспективам переговоров в Женеве дал канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге.

Канцлер отметил, что, хотя формальный срок для утверждения инициативы истекает в четверг, до консенсуса сторонам ещё очень далеко. Мерц подчеркнул, что при существующих разногласиях достижение результата, на который рассчитывает Вашингтон, вызывает у него сомнения, хотя и не является полностью невозможным.

«Я как и прежде, не хочу говорить пессимистичен, но пока ещё не убеждён, что в течение ближайших дней удастся прийти к решению, которого хочет президент Трамп», — заявил политик в связи с текущими обсуждениями в Женеве.

«Всё меняется каждый час»: FT узнала о ходе переговоров по мирному плану Трампа
«Всё меняется каждый час»: FT узнала о ходе переговоров по мирному плану Трампа

Напомним, Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов для урегулирования украинского конфликта. Документ, в частности, включает отмену антироссийских санкций. Президент США установил сроки для принятия украинского мирного плана. В ответ Зеленский, говоря о «тяжёлом выборе», намерен совместно с ЕС изменить предложенный Дональдом Трампом план.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar