Мерц усомнился в скором согласовании американского плана по Украине
Обложка © ТАСС / AP
Согласование американского плана по урегулированию ситуации на Украине в ближайшие дни выглядит маловероятным. Такую оценку перспективам переговоров в Женеве дал канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге.
Канцлер отметил, что, хотя формальный срок для утверждения инициативы истекает в четверг, до консенсуса сторонам ещё очень далеко. Мерц подчеркнул, что при существующих разногласиях достижение результата, на который рассчитывает Вашингтон, вызывает у него сомнения, хотя и не является полностью невозможным.
«Я как и прежде, не хочу говорить пессимистичен, но пока ещё не убеждён, что в течение ближайших дней удастся прийти к решению, которого хочет президент Трамп», — заявил политик в связи с текущими обсуждениями в Женеве.
Напомним, Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов для урегулирования украинского конфликта. Документ, в частности, включает отмену антироссийских санкций. Президент США установил сроки для принятия украинского мирного плана. В ответ Зеленский, говоря о «тяжёлом выборе», намерен совместно с ЕС изменить предложенный Дональдом Трампом план.
