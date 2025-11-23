Мерц усомнился в скором согласовании американского плана по Украине

Согласование американского плана по урегулированию ситуации на Украине в ближайшие дни выглядит маловероятным. Такую оценку перспективам переговоров в Женеве дал канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге.

Канцлер отметил, что, хотя формальный срок для утверждения инициативы истекает в четверг, до консенсуса сторонам ещё очень далеко. Мерц подчеркнул, что при существующих разногласиях достижение результата, на который рассчитывает Вашингтон, вызывает у него сомнения, хотя и не является полностью невозможным.

«Я как и прежде, не хочу говорить пессимистичен, но пока ещё не убеждён, что в течение ближайших дней удастся прийти к решению, которого хочет президент Трамп», — заявил политик в связи с текущими обсуждениями в Женеве.