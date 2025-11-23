Фон дер Ляйен выступила против изменения границ Украины

Украина не должна соглашаться изменение своих границ ради достижения мира, также недопустимы никакие ограничения на численность её армии. Такое мнение озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, текст опубликован на сайте организации.

«Границы не могут быть изменены силой.<...> как у суверенного государства, у Украины не может быть ограничений на её ВС, которые оставили бы страну уязвимой для будущих атак», — сказано в заявлении. В Еврокомиссии также пообещали включить Украину в единый рынок и в будущем сделать членом ЕС.

Ранее издание The Washington Post написало, что Европейский союз разработал альтернативный вариант плана по урегулированию конфликта на Украине, в котором отсутствует предложение об ограничении численности Вооружённых сил Украины. Он был создан на основе американской инициативы из 28 пунктов и содержит ряд существенных изменений.