22 ноября, 17:57

Трамп рассказал, что произойдёт, если Зеленский отвергнет мирный план

Обложка © ТАСС / JIM LO SCALZO / POOL

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, что произойдёт в случае отказа главаря киевского режима Владимира Зеленского от его мирного плана по украинскому урегулированию.

«Тогда он может продолжать бороться изо всех сил», — сказал глава Белого дома американским журналистам.

Публикации в западных СМИ, таких как Financial Times и Axios, раскрывают суть предполагаемого американского плана урегулирования, который предусматривает серьёзные уступки со стороны Украины в обмен на прекращение боевых действий. По сути, план состоит из следующих блоков:

  • Территории: Фактическая капитуляция Украины в территориальном споре с последующим признанием Крыма и Донбасса частями России.
  • Геополитический статус: Установление внеблокового статуса для Украины, что навсегда закрывает для неё путь в НАТО.
  • Внутренние преобразования: Закрепление особого статуса русского языка и легализация канонической УПЦ.
  • Демилитаризация: Сокращение численности ВСУ вдвое.

Никита Никонов
