Трамп рассказал, что произойдёт, если Зеленский отвергнет мирный план
Обложка © ТАСС / JIM LO SCALZO / POOL
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, что произойдёт в случае отказа главаря киевского режима Владимира Зеленского от его мирного плана по украинскому урегулированию.
«Тогда он может продолжать бороться изо всех сил», — сказал глава Белого дома американским журналистам.
Публикации в западных СМИ, таких как Financial Times и Axios, раскрывают суть предполагаемого американского плана урегулирования, который предусматривает серьёзные уступки со стороны Украины в обмен на прекращение боевых действий. По сути, план состоит из следующих блоков:
- Территории: Фактическая капитуляция Украины в территориальном споре с последующим признанием Крыма и Донбасса частями России.
- Геополитический статус: Установление внеблокового статуса для Украины, что навсегда закрывает для неё путь в НАТО.
- Внутренние преобразования: Закрепление особого статуса русского языка и легализация канонической УПЦ.
- Демилитаризация: Сокращение численности ВСУ вдвое.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.