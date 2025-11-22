В Госдуме отреагировали на требования ЕС изменить 4 пункта мирного плана Трампа

Намерение европейских стран изменить как минимум четыре пункта мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине представляет собой его полное отрицание. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с Lenta.ru.

Парламентарий пояснил, что даже отдельно взятые позиции уже являются покушением на перечёркивание инициативы американского лидера. Он заявил, что в целом подобные требования формируют откровенный протест против сформулированных Вашингтоном предложений. По его словам, какими бы словами условной поддержки ни сопровождалась европейская позиция, озвученный подход означает полное отрицание первоначального плана.

«Даже такого рода позиции, взятые по отдельности, уже являются покушением на перечёркивание плана Трампа. А в целом в таком виде и контексте — это откровенный протест против тех предложений, которые сформулированы президентом Соединённых Штатов Америки. Какими бы словами условной поддержки это ни сопровождалось, их подход, озвученный в реакции на мирный план, является его полным отрицанием», — заявил Новиков.

Ранее стало известно о намерении европейских государств исключить один из ключевых пунктов, касающийся территориального раздела и признания ДНР вместе с Крымом российскими. В официальных заявлениях европейских лидеров постоянно акцентируется принцип, согласно которому границы не должны меняться силовыми методами. Эта принципиальная позиция составляет основу европейских контрпредложений по урегулированию.