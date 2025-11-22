Европа отправила США свой «рабочий вариант» мирного плана по Украине

Лидеры ведущих европейских государств направили в Вашингтон собственный «рабочий вариант» предложений по урегулированию украинского конфликта. Информацию об этом передаёт журнал Der Spiegel, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, европейские политики активно работали над контрпредложениями с вечера пятницы, 21 ноября, проводя консультации на полях саммита G20 в ЮАР. Подготовленный документ представляет собой переработанную версию изначальных 28 пунктов мирной сделки, предложенной американским лидером Дональдом Трампом. Этот рабочий вариант уже был передан представителям Белого дома для изучения.

Европейские лидеры ранее выражали в совместном заявлении серьёзные опасения относительно первоначального плана Трампа. Они конкретно указывали на неприемлемость предлагаемых ограничений численности украинской армии, поскольку такие меры, по их мнению, могут сделать страну уязвимой перед потенциальными агрессиями в будущем. Также в европейских кругах подчёркивается принципиальная позиция о недопустимости изменения границ Украины силовыми методами.