Трамп заявил, что мирный план урегулирования не является окончательным

На прямой вопрос о том, является ли документ окончательным предложением Украине, Трамп дал однозначно отрицательный ответ. Он подчеркнул, что администрация стремится достичь мирного урегулирования, которое, по его мнению, давно должно было состояться. Глава государства добавил, что Соединённые Штаты пытаются положить конец конфликту любыми доступными способами.

Напомним, что одобренный ранее мирный план по урегулированию кризиса на Украине состоит из 28 пунктов. Содержание мирного плана вызвало особое потрясение у ЕС и Украины, поскольку предусматривало серьёзные уступки со стороны Киева, включая вывод войск с территории Донбасса и сокращение численности армии. Украине также предстояло отказаться от перспективы вступления в НАТО и законодательно закрепить особый статус русского языка. Наиболее болезненной для украинской стороны и европейских столиц оказалась процедура формирования данных условий, которые стали результатом закрытых обсуждений между Вашингтоном и Москвой. В связи с этим Европейские лидеры подписали совместное заявление, в котором указали, что план Трампа требует существенные доработки. В частности, исключение некоторых пунктов, которые особенно невыгодны для Киева.