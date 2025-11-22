Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 17:07

Слишком быстро и жёстко: Киев и союзники ошеломлены темпами продвижения мирного плана США

Bloomberg: Украину шокировала скорость, с которой США продвигают мирный план

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

Киев и его союзники оказались шокированы тем, насколько стремительно США продвигают свой мирный план по Украине. Об этом сообщает Bloomberg. Белый дом установил крайний срок — до 27 ноября, и европейские партнёры теперь пытаются добиться отсрочки, чтобы откорректировать документ в пользу Киева.

Европейские лидеры ранее уже заявили, что не согласны с ключевыми пунктами американского предложения. Немецкая газета Bild писала, что их особенно возмущают пункты о признании суверенитета России над Крымом и Донбассом, сокращении украинской армии, а также использовании замороженных российских активов. Вопросы безопасности, по мнению Европы, также остаются нерешёнными.

Guardian: США предупредили, что отказ Зеленского ухудшит условия мира
Guardian: США предупредили, что отказ Зеленского ухудшит условия мира

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее одобрил мирный план из 28 пунктов, направленный на урегулирование конфликта на Украине. Однако Франция, Германия и Великобритания совместно с украинской стороной начали вести работу над альтернативным проектом, в котором бы учитывались многие положительные аспекты для Киева. Позже Трамп обозначил следующий четверг, 27 ноября, в качестве предельного срока для согласования мирного плана по Украине.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar