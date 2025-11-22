Слишком быстро и жёстко: Киев и союзники ошеломлены темпами продвижения мирного плана США

Киев и его союзники оказались шокированы тем, насколько стремительно США продвигают свой мирный план по Украине. Об этом сообщает Bloomberg. Белый дом установил крайний срок — до 27 ноября, и европейские партнёры теперь пытаются добиться отсрочки, чтобы откорректировать документ в пользу Киева.

Европейские лидеры ранее уже заявили, что не согласны с ключевыми пунктами американского предложения. Немецкая газета Bild писала, что их особенно возмущают пункты о признании суверенитета России над Крымом и Донбассом, сокращении украинской армии, а также использовании замороженных российских активов. Вопросы безопасности, по мнению Европы, также остаются нерешёнными.