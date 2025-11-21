Американский мирный план из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта вызвал шок и негодование в Европейском союзе. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс».

Европейские политики испытали ощущение полной отчуждённости, поняв, что их фактически исключили из переговорного процесса.

«Ощущение полной неосведомлённости сразу заставило европейцев понять: они всё это время думали, что сидят за столом переговоров, но на деле им даже стула у двери не оставили», – сказано в материале.

Особое потрясение вызвало содержание документа, предусматривающее серьёзные уступки со стороны Киева: вывод войск с Донбасса, сокращение армии, отказ от вступления в НАТО и признание особого статуса русского языка. Самым унизительным для Украины и ЕС стало то, что эти условия стали результатом кулуарных обсуждений между США и Россией, о которых остальные участники узнали лишь из утечек в американских СМИ.

Таким образом, США в очередной раз действуют в одиночку, обходя европейских союзников. Для Вашингтона прекращение затянувшегося конфликта и восстановление диалога с Москвой — выгодная сделка, где европейские интересы отходят на второй план. Европа же, уверовавшая в свою ключевую роль в украинском вопросе, теперь вынуждена осознать, что в решающий момент оказалась лишь пассивным наблюдателем.