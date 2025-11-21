Утечка проекта мирного плана из США вызвала кризис доверия в оставшемся «за бортом» ЕС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD
Американский мирный план из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта вызвал шок и негодование в Европейском союзе. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс».
Европейские политики испытали ощущение полной отчуждённости, поняв, что их фактически исключили из переговорного процесса.
«Ощущение полной неосведомлённости сразу заставило европейцев понять: они всё это время думали, что сидят за столом переговоров, но на деле им даже стула у двери не оставили», – сказано в материале.
Особое потрясение вызвало содержание документа, предусматривающее серьёзные уступки со стороны Киева: вывод войск с Донбасса, сокращение армии, отказ от вступления в НАТО и признание особого статуса русского языка. Самым унизительным для Украины и ЕС стало то, что эти условия стали результатом кулуарных обсуждений между США и Россией, о которых остальные участники узнали лишь из утечек в американских СМИ.
Таким образом, США в очередной раз действуют в одиночку, обходя европейских союзников. Для Вашингтона прекращение затянувшегося конфликта и восстановление диалога с Москвой — выгодная сделка, где европейские интересы отходят на второй план. Европа же, уверовавшая в свою ключевую роль в украинском вопросе, теперь вынуждена осознать, что в решающий момент оказалась лишь пассивным наблюдателем.
Ранее один из депутатов Верховной рады опубликовал мирный план США, состоящий из 28 пунктов. Там сказано, что Украина не теряет свою государственность, но отказывается от пути в НАТО. При этом военкоры считают, что президент РФ Владимир Путин уже дал понять, что идеи эти он отвергает.
