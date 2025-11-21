Президент России Владимир Путин положил конец спекуляциям вокруг возможных тайных договорённостей по Украине, чётко обозначив свою позицию по киевскому режиму. Об этом «Царьграду» рассказал военкор и участник СВО Евгений Линин.

Как отметил эксперт, определение президентом киевского режима как организованной преступной группы окончательно прояснило ситуацию — вести переговоры не с кем. По словам военкора, все предыдущие попытки договориться доказали свою несостоятельность, и сейчас важно сосредоточиться на полном достижении целей СВО.

«Русская армия сейчас работает как хорошо отлаженная машина. Система работает неодолимо в направлении победы. Если полностью развязать ей руки, мы дойдём до границы достаточно быстро», — уверен эксперт.

Ранее Владимир Путин побывал на командном пункте группировки «Запад». Там он провёл совещание с офицерским составом и сделал ряд заявлений. В одном их них президент назвал власти Украины преступной группировкой, которая узурпировала власть под предлогом необходимости продолжать воевать.