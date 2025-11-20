Путин не стал называть конкретных дат по освобождению Константиновки

Российский президент Владимир Путин воздержался от указания точной даты освобождения Константиновки. Он отметил, что решающим является постоянный темп действий на этом направлении. Так глава государства прокомментировал доклад о планах взятия населённого пункта.

«Не будем ставить конкретных дат, там не важно. Важно, чтобы ритмично работали и добивались всех целей, которые считаете приоритетными», — сказал российский лидер.

Напомним, командующий группировкой войск «Южная» Сергей Медведев заявил, что Вооружённые силы РФ контролируют более 4 тысяч зданий в Константиновке. По его словам, планируется наращивание усилий, а овладение большей части населённого пункта должно быть обеспечено к середине декабря.