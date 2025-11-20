Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 20:08

Путин не стал называть конкретных дат по освобождению Константиновки

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский президент Владимир Путин воздержался от указания точной даты освобождения Константиновки. Он отметил, что решающим является постоянный темп действий на этом направлении. Так глава государства прокомментировал доклад о планах взятия населённого пункта.

«Не будем ставить конкретных дат, там не важно. Важно, чтобы ритмично работали и добивались всех целей, которые считаете приоритетными», — сказал российский лидер.

Передовые подразделения группировки войск «Восток» вышли к реке Гайчур
Передовые подразделения группировки войск «Восток» вышли к реке Гайчур

Напомним, командующий группировкой войск «Южная» Сергей Медведев заявил, что Вооружённые силы РФ контролируют более 4 тысяч зданий в Константиновке. По его словам, планируется наращивание усилий, а овладение большей части населённого пункта должно быть обеспечено к середине декабря.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar