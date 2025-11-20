Группировка войск «Южная» контролирует более 4 тысяч зданий в Константиновке
Российская группировка войск «Южная» контролируют более 4 тысяч зданий в населённом пункте Константиновка. Об этом рассказал командующий группировкой войск Сергей Медведев в докладе президенту России Владимиру Путину.
«В населённом пункте Константиновка на сегодняшний день овладели более 4 тыс. зданий, продолжаем наращивать усилия и планируем большей частью населённого пункта к середине декабря месяца овладеть», — заявил Медведев.
А ранее начальник Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил, что украинские военные продолжают попытки деблокировать окружённые формирования в районе Красноармейска и Димитрова в Донецкой Народной Республике. Войска группировки «Центр» продолжают наносить удары по окружённым украинским подразделениям. Кроме того, группировка «Запад» полностью освободила населённый пункт Ямполь, расположенный на краснолиманском направлении.
