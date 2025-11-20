Российская группировка войск «Южная» контролируют более 4 тысяч зданий в населённом пункте Константиновка. Об этом рассказал командующий группировкой войск Сергей Медведев в докладе президенту России Владимиру Путину.

«В населённом пункте Константиновка на сегодняшний день овладели более 4 тыс. зданий, продолжаем наращивать усилия и планируем большей частью населённого пункта к середине декабря месяца овладеть», — заявил Медведев.