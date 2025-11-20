ВСУ предпринимают попытки деблокировать окружённые в ДНР войска
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank
Начальник Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что украинские военные продолжают попытки деблокировать окружённые формирования в районе Красноармейска и Димитрова в Донецкой Народной Республике.
«Противник оказывает упорное сопротивление и не оставляет попыток деблокировать группировку Вооружённых сил Украины в районе Красноармейско-Димитровской агломерации», — уточнил Герасимов.
Войска группировки «Центр» продолжают наносить удары по окружённым украинским подразделениям.
Тем временем, российские войска взяли под контроль более 75% территории Красноармейска (Покровска) в ДНР. Украинские силы продолжают оказывать упорное сопротивление и пытаются деблокировать свои подразделения в Красноармейско-Димитровской агломерации. За последнюю неделю освобождены населённые пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к Красноармейску. Активно идёт продвижение в самом Красноармейске. Более 75% территории города находится под контролем ВС РФ.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.