Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 19:22

Герасимов сообщил о боях за Приморское и Степногорье на запорожском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Военнослужащие группировки «Днепр» Вооружённых сил Российской Федерации ведут бои за Приморское и Степногорье. Об этом сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе российскому президенту Владимиру Путину.

«Группировка войск «Днепр» на запорожском направлении освободила населённый пункт Малая Токмачка, ведутся боевые действия за овладение Приморским и Степногорском», — сообщил Герасимов.

Герасимов сообщил Путину об освобождении Купянска
Герасимов сообщил Путину об освобождении Купянска

Напомним, российский президент Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск «Запад» ВС РФ, где провёл рабочее совещание с высшим военным руководством. На встрече также присутствовали командующие группировками «Запад» и «Юг», которые участвовали в обсуждении оперативной обстановки на линии соприкосновения. Были заслушаны доклады о текущей ситуации в районах Константиновки, Краматорска и вокруг Купянска. Путин констатировал успешное выполнение всех задач, поставленных на предыдущем совещании с военными.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Валерий Герасимов
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar