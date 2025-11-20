Группировка войск «Запад» освободила населённый пункт Ямполь в ДНР

Напомним, что Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск «Запад», где провёл рабочее совещание с высшим военным руководством. На встрече также присутствовали командующие группировками «Запад» и «Юг», которые участвовали в обсуждении оперативной обстановки. Глава Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов доложил, что объединённая группировка войск РФ ведёт наступательные действия практически на всех участках линии соприкосновения в зоне спецоперации.