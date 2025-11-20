Группировка войск «Запад» освободила населённый пункт Ямполь в ДНР
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy
Бойцы группировки «Запад» Вооружённых сил России полностью освободили населённый пункт Ямполь, расположенный на краснолиманском направлении. Об этом российскому лидеру Владимиру Путину сообщил командующий группировкой Сергей Кузовлев.
«На Краснолиманском направлении освобождён населённый пункт Ямполь», — доложил военный.
Напомним, что Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск «Запад», где провёл рабочее совещание с высшим военным руководством. На встрече также присутствовали командующие группировками «Запад» и «Юг», которые участвовали в обсуждении оперативной обстановки. Глава Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов доложил, что объединённая группировка войск РФ ведёт наступательные действия практически на всех участках линии соприкосновения в зоне спецоперации.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.