Передовые подразделения группировки войск «Восток» вышли к реке Гайчур
Бойцы группировки «Восток» Вооружённых сил Российской Федерации расширяют зону контроля в Запорожской и Днепропетровской областях. С 1 октября российские военные взяли под контроль свыше 230 квадратных километров территории. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе россйискому лидеру Владимиру Путину.
«Группировка «Восток» продолжает активно расширять зону контроля на территории Днепропетровской и Запорожской областей, продвигаясь на запад в обход основных оборонительных рубежей противника. С 1 ноября освободили территорию более 230 квадратных километров», — сообщил Герасимов.
Согласно его данным, за этот период под контроль российской стороны перешло 13 населённых пунктов — шесть в Днепропетровской и семь в Запорожской области. Передовые подразделения достигли реки Гайчур, наступательные действия продолжаются.
Напомним, что Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск «Запад», где провёл рабочее совещание с высшим военным руководством. На встрече также присутствовали командующие группировками «Запад» и «Юг», которые участвовали в обсуждении оперативной обстановки. Глава государства подчеркнул, что украинские военные должны иметь возможность сдаться в плен. Начальник Генштаба Валерий Герасимов, со своей стороны, заявил, что объединённая группировка российских войск ведёт наступательные действия почти на всех направлениях в зоне СВО.
