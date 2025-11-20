Бойцы группировки «Восток» Вооружённых сил Российской Федерации расширяют зону контроля в Запорожской и Днепропетровской областях. С 1 октября российские военные взяли под контроль свыше 230 квадратных километров территории. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе россйискому лидеру Владимиру Путину.

«Группировка «Восток» продолжает активно расширять зону контроля на территории Днепропетровской и Запорожской областей, продвигаясь на запад в обход основных оборонительных рубежей противника. С 1 ноября освободили территорию более 230 квадратных километров», — сообщил Герасимов.

Согласно его данным, за этот период под контроль российской стороны перешло 13 населённых пунктов — шесть в Днепропетровской и семь в Запорожской области. Передовые подразделения достигли реки Гайчур, наступательные действия продолжаются.