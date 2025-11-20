Россия и США
20 ноября, 19:02

Путин назвал руководство Украины преступной группировкой, которая узурпировала власть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Happy Johnny

Политическая элита Украины с начала весны 2024 года является преступной группировкой, незаконно находящейся у власти. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин во время посещения одного из командных пунктов группировки «Запад» Вооружённых сил РФ.

Путин подчеркнул, что находящихся у власти в Киеве людей уже нельзя назвать «политическим руководством» страны.

«С марта прошлого года эта группа лиц — преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения», — подчеркнул президент.

В Кремле заявили о посещении Путиным командного пункта группировки «Запад»

Напомним, в ходе визита Владимира Путина на один из командных пунктов группировки войск «Запад» начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов отчитался о полном освобождении города Купянск в Харьковской области. В обсуждении приняли участие представители высшего военного руководства, включая командующих группировками «Запад» и «Юг».

