Опубликовано видео посещения Путиным командного пункта группировки «Запад»
Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Пресс-служба Кремля обнародовала видеоматериалы, запечатлевшие прибытие главы государства. В ходе встречи он обменялся приветствиями с офицерским составом и провёл совещание.
Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Видео © Telegram/ Кремль. Новости
Во время визита на объект Путин провёл кадровые перестановки. Генерал-полковник Александр Санчик, ранее возглавлявший группировку войск «Юг», теперь займёт пост заместителя министра обороны. Параллельно с этим, генерал-полковник Андрей Булыга назначен новым заместителем секретаря Совета безопасности. Оба офицера освобождены от своих прежних обязанностей.
Напомним, что в ходе встречи президент получил полные отчёты о текущей ситуации на разных направлениях, включая обстановку в районе Купянска. На встрече были заслушаны детальные отчеты о ситуации в Константиновске, на Краматорском направлении и вокруг Купянска, о чём доложил командующий группировкой «Запад».
Обложка © Telegram/ Кремль. Новости