Опубликовано видео посещения Путиным командного пункта группировки «Запад»

Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Пресс-служба Кремля обнародовала видеоматериалы, запечатлевшие прибытие главы государства. В ходе встречи он обменялся приветствиями с офицерским составом и провёл совещание.

Напомним, что в ходе встречи президент получил полные отчёты о текущей ситуации на разных направлениях, включая обстановку в районе Купянска. На встрече были заслушаны детальные отчеты о ситуации в Константиновске, на Краматорском направлении и вокруг Купянска, о чём доложил командующий группировкой «Запад».