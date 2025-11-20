Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

20 ноября, 18:45

Опубликовано видео посещения Путиным командного пункта группировки «Запад»

Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Пресс-служба Кремля обнародовала видеоматериалы, запечатлевшие прибытие главы государства. В ходе встречи он обменялся приветствиями с офицерским составом и провёл совещание.

Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Видео © Telegram/ Кремль. Новости

Во время визита на объект Путин провёл кадровые перестановки. Генерал-полковник Александр Санчик, ранее возглавлявший группировку войск «Юг», теперь займёт пост заместителя министра обороны. Параллельно с этим, генерал-полковник Андрей Булыга назначен новым заместителем секретаря Совета безопасности. Оба офицера освобождены от своих прежних обязанностей.
Герасимов сообщил Путину об освобождении Купянска
Герасимов сообщил Путину об освобождении Купянска

Напомним, что в ходе встречи президент получил полные отчёты о текущей ситуации на разных направлениях, включая обстановку в районе Купянска. На встрече были заслушаны детальные отчеты о ситуации в Константиновске, на Краматорском направлении и вокруг Купянска, о чём доложил командующий группировкой «Запад».

BannerImage

Обложка © Telegram/ Кремль. Новости

Полина Никифорова
