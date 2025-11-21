Путин проведёт оперативное совещание с Советом безопасности

Президент России Владимир Путин проведёт рабочее совещание с постоянными членами Совета безопасности в рамках своего пятничного графика. Данное заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Конкретная тема предстоящего обсуждения будет определена непосредственно российским лидером. Помимо этого, в расписании Путина запланирован ряд непубличных рабочих встреч, содержание которых не подлежит разглашению. Песков также напомнил, что ранее в этот день глава государства уже провёл отдельную встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

Оперативные совещания с постоянным составом Совбеза проводятся президентом на регулярной основе, обычно один раз в неделю. На этих встречах рассматриваются наиболее актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности в различных сферах. Так, 5 ноября, предметом обсуждения стала транспортная безопасность, а 31 октября участники обговаривали функционирование оборонно-промышленного комплекса и дополнительные меры по организации дорожного движения.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Министерства транспорта Андреем Никитиным, в ходе которой обсуждалось текущее состояние и перспективы развития отечественной транспортной системы. Особое внимание в докладе было уделено строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, которая относится к числу приоритетных государственных задач.