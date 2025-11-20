Никитин доложил Путину о реализации транспортных проектов России

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Минтранса Андреем Никитиным вопросы текущего положения и будущего развития транспортной системы России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин провёл встречу с министром транспорта Никитиным. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Глава Минтранса представил президенту отчёт о ходе реализации важнейших транспортных инициатив. В частности, продолжается строительство ключевой высокоскоростной железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург. В создании поездов для этой линии задействована промышленная кооперация около 150 российских предприятий.

Также, по словам Никитина, восстановлено прямое авиасообщение с 42 странами, а техническое обслуживание иностранных самолётов осуществляют 8 тысяч отечественных инженеров. Кроме того, был запущен проект «Речные магистрали», направленный на создание скоростных судов на подводных крыльях и стимулирование речных перевозок.

Вместе с тем активно внедряются беспилотные технологии, охватывающие как грузовые перевозки (на федеральных трассах М-11 и ЦКАД, с расширением на М-12 в следующем году), так и пассажирский транспорт (трамваи в столицах и поезда «Ласточка»).

«Говоря о международных транспортных коридорах – видим серьёзный рост грузооборота с дружественными странами, включая страны Африки. Способствует этому та задача, которую Вы поставили по развитию пунктов пропуска. По сравнению с 2020 годом в 1,6 раза они у нас свою пропускную способность повысили. И в этом году мы сделаем ещё один шаг», — подчеркнул Никитин.

Также министр затронул вопрос подготовки кадров. Сейчас российские транспортные вузы активно готовят инженеров для высокоскоростных магистралей, специалистов по автономному судовождению, квантовым коммуникациям и эксплуатации современных судов. Общее число студентов, получающих транспортное образование, приближается к полумиллиону, из которых 10 тысяч – иностранные студенты из дружественных государств.

Ранее Минтранс России не поддержал инициативы о запрете электросамокатов. Вместо ограничительных мер ведомство рекомендовало регионам развивать их использование и интегрировать такие транспортные средства в городскую инфраструктуру.