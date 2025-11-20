Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 ноября, 09:44

Минтранс выступил против запрета электросамокатов

Обложка © Life.ru

Минтранс России не поддержал инициативы о запрете электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Вместо ограничительных мер ведомство рекомендует регионам развивать их использование и интегрировать такие транспортные средства в городскую инфраструктуру. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо замглавы министерства Алексея Шило.

В документе подчёркивается, что введённые в отдельных регионах запреты и ограничения на использование СИМ являются необоснованными и противоречат рекомендациям федерального ведомства, а также положениям Транспортной стратегии РФ до 2030 года. Минтранс предлагает субъектам содействовать развитию сервисов аренды и избегать создания избыточных административных барьеров для операторов.

Позицию министерства поддержали компании, работающие на рынке проката электросамокатов. Они заявили о необходимости системного подхода к регулированию, который позволит повысить безопасность и упорядочить движение без полного запрета.

Ранее партия «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложила запретить курьерам передвижение по пешеходным зонам на электросамокатах и электровелосипедах. Соответствующее обращение было направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину.

