В Минтрансе рассказали, когда в России начнутся испытания аэротакси

Минтранс России пока не считает беспилотные аэротакси полностью безопасными, однако уже готовится к первым испытаниям. Министр транспорта Андрей Никитин заявил на форуме «Транспортная неделя», что тестовые полёты без пассажиров могут начаться уже в течение ближайших лет.

По словам министра, Россия изучает опыт стран, где такие технологии уже тестируются, — в частности в ОАЭ и Китае. Никитин отметил, что пока у ведомства остаются вопросы к безопасности, поэтому первые испытания будут проводиться без людей. На этом этапе планируется отработать правила и подходы к воздушному движению, а также адаптировать федеральные авиационные нормы.

«Пока мы не уверены в том, что это безопасно. Но я думаю, что в ближайшие год-два мы начнем такие технологии испытывать, пока без людей, конечно», — объяснил он.

В прошлом году Китай достиг значительного прогресса в сфере авиационных технологий, успешно продемонстрировав возможности беспилотного аэротакси. Компания AutoFlight провела показательный полёт своего инновационного аппарата 27 февраля 2024 года. Путешествие из Шэньчжэня в Чжухай заняло всего около 20 минут — наземному транспорту требуется почти три часа на тот же маршрут. При этом вместимость данного аэротакси ограничена четырьмя пассажирами.