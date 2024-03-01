В Китае успешно испытали беспилотное аэротакси 1 марта, 10:09 В Китае протестировали беспилотное воздушное такси. Видео © X / edinaldo_olive

Китайская компания AutoFlight протестировала беспилотное аэротакси. Полёт состоялся 27 февраля и занял около 20 минут, аппарат пролетел из Шэньчжэня в Чжухай. Об этом говорится на сайте самого разработчика.

В Китае протестировали беспилотное воздушное такси. Видео © X / edinaldo_olive

"Этот полёт знаменует собой важную веху в развитии захватывающей новой формы мобильности. Маршрут между Шэньчжэнем и Чжухаем является частью будущего маршрута воздушного движения, запланированного правительством региона в рамках развития "экономики малых высот", — говорится в тексте.

Производитель подчеркнул, что наземный транспорт потратил бы на тот же маршрут почти три часа. Однако из минусов — аппарат готов принять на борт только четверых пассажиров. Но в компании надеются со временем увеличить вместительность аэротакси. Массово внедрять новинку хотят с 2026 года. Дальность полётов составит до 250 километров, а скорость — 200 км/ч.

Ранее сообщалось, что в этом году дальняя авиация ВКС России получит самолёты "на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами". Как предполагается, самолёты будут дополнять новым оборудованием, что повысит их эффективность.

Авторы Татьяна Миссуми