Пентагон объявил о контракте с Boeing на поставку Канаде и ФРГ самолётов P-8A
Самолёт Boeing P-8 Poseidon ВМС США. Обложка © ТАСС / Минобороны РФ
Между Минобороны США и компанией Boeing заключён контракт на сумму 3,4 миллиарда долларов на поставку Германии и Канаде морских самолётов P-8A Poseidon. Об этом сообщил Пентагон.
"Корпорация Boeing получила контракт по фиксированной цене в три миллиарда 407 миллионов долларов для закупки и поставки 17 многоцелевых морских воздушных судов P-8A", — сказано в отчёте американского военного ведомства.
Первые поставки патрульных противолодочных самолётов нового поколения, оснащённых бортовой радиолокационной станцией и системой технической разведки, начнутся в марте 2028 года, при этом 14 из 17 самолётов отправятся в Канаду, а три — в Германию. Контрактом оговаривается и проведение текущих инженерных работ.
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