В Пентагоне определили главную силу Российской армии и промышленности
В Пентагоне признали успешный рост ВПК России вопреки санкциям
Российская Федерация доказала на деле свою способность поддерживать оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на высоком уровне вопреки санкциям, которые вводит Запад. Такое заявление сделала министр Сухопутных войск Соединённых Штатов Кристин Вормут во время собрания с Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) в Вашингтоне.
"На системном уровне мы видим, что они в состоянии восстанавливать свою промышленную базу, невзирая на все санкции", — признала глава министерства.
Кроме того, она озвучила мнение, согласно которому ВС РФ пользуются своим преимуществом в "генерации масс", иначе говоря — накачиванием армии живой силой и вливанием больших денег в ОПК. При этом, считает Вормут, американские военные сильнее "индивидуально" — они проворнее, предприимчивее и инициативнее.
Своей оценкой ВС РФ, отметим — куда более правдоподобной, поделился и начштаба Сухопутных войск США генерал Рэнди Джордж, заявив, что Российской армии свойственно обучаться на поле боя и корректировать тактику, в частности в вопросах применения БПЛА и средств РЭБ. При этом за ходом проведения СВО пристально следят все армии мира, детально анализируя происходящее и пытаясь сразу адаптировать рождённые на линии боевого столкновения идеи.
"Сигнал, который я всегда подаю, заключается в следующем: никогда не надо недооценивать своего врага, это плохая стартовая позиция", — заключил Джордж.
Напомним, в Министерстве обороны США отказались дать комментарии касательно уничтоженного американского танка Abrams в районе Авдеевки. Представитель Пентагона предложил журналистам обратиться к Киеву с вопросом о судьбе военной техники. Поражение Abrams в ДНР подтвердили 26 февраля. Машину удалось подбить российским бойцам из 15-й отдельной мотострелковой бригады.
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