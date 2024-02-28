В Пентагоне определили главную силу Российской армии и промышленности

Российская Федерация доказала на деле свою способность поддерживать оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на высоком уровне вопреки санкциям, которые вводит Запад. Такое заявление сделала министр Сухопутных войск Соединённых Штатов Кристин Вормут во время собрания с Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) в Вашингтоне.

"На системном уровне мы видим, что они в состоянии восстанавливать свою промышленную базу, невзирая на все санкции", — признала глава министерства.

Кроме того, она озвучила мнение, согласно которому ВС РФ пользуются своим преимуществом в "генерации масс", иначе говоря — накачиванием армии живой силой и вливанием больших денег в ОПК. При этом, считает Вормут, американские военные сильнее "индивидуально" — они проворнее, предприимчивее и инициативнее.

Своей оценкой ВС РФ, отметим — куда более правдоподобной, поделился и начштаба Сухопутных войск США генерал Рэнди Джордж, заявив, что Российской армии свойственно обучаться на поле боя и корректировать тактику, в частности в вопросах применения БПЛА и средств РЭБ. При этом за ходом проведения СВО пристально следят все армии мира, детально анализируя происходящее и пытаясь сразу адаптировать рождённые на линии боевого столкновения идеи.