Путин провёл встречу с главой ФНС Егоровым

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой ФНС Даниилом Егоровым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча Путина и главы ФНС Егорова. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Руководитель ведомства сообщил, что по итогам десяти месяцев ненефтегазовые доходы выросли на 3 трлн рублей, перекрыв падение поступлений. «Мы достигли показателя, что у нас нефтегазовые доходы в федеральном бюджете составляют только 30%», — заявил Егоров.

Он также рассказал о ключевых изменениях в работе ведомства. Налоговая амнистия помогла 25 тысячам компаний сэкономить около 20 млрд рублей. Более половины налогоплательщиков теперь самостоятельно исправляют ошибки после предупреждений от ФНС, без проверок. Кроме того, ведомство сократило объём запрашиваемых у бизнеса документов на 40% и автоматизировало процесс взыскания долгов.

Отдельно Егоров отметил перестройку экономических связей. Если в 2021 году 80% транзакций приходилось на западные страны, то сейчас все наоборот — 80% оборота и расчётов идет со странами-партнёрами. Лидером по размещению активов российских компаний стали ОАЭ.