Россиянам рассказали, какие три важных налога нужно оплатить в ноябре

Гражданам России необходимо до конца ноября выполнить обязательства по трём видам налоговых платежей — имущественному, земельному и транспортному. Также требуется погасить задолженность по налогу на доходы физических лиц за предыдущий год. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов.

Эксперт пояснил, что начисление имущественных налогов осуществляется на основе сведений из государственных реестров, после чего плательщикам направляются соответствующие уведомления по месту регистрации или через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Расчёт НДФЛ в большинстве случаев также происходит автоматически, однако иногда требуется самостоятельное уточнение информации.

«Если в прошлом году гражданин приобрёл новое имущество, и уведомление на уплату налога за него не пришло, необходимо самостоятельно сообщить о нём в ФНС до 31 декабря. Если имущество «старое» и уведомления раньше приходили, а в этом году нет — сообщать ничего не нужно», — отметил специалист.

Голощапов предупредил, что просрочка платежей после 1 декабря повлечёт начисление пени. При сокрытии сведений об имуществе могут быть применены штрафные санкции в размере до 40% от неуплаченной суммы налога. В связи с этим специалист рекомендовал в оставшиеся дни проверить наличие задолженностей в личном кабинете налогоплательщика и своевременно произвести все необходимые платежи.

Ранее Государственная дума финализировала процесс одобрения целого пакета законодательных инициатив, нацеленных на существенную трансформацию налоговой системы страны. Принятые поправки затрагивают широкий спектр экономических агентов — от крупнейших операторов рынка до малого бизнеса и социально уязвимых категорий граждан.