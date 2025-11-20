Госдума утвердила пакет законов о налоговых изменениях
Обложка © Life.ru
Государственная Дума Российской Федерации финализировала процесс одобрения целого пакета законодательных инициатив, нацеленных на существенную трансформацию налоговой системы страны. Принятые поправки затрагивают широкий спектр экономических агентов — от крупнейших операторов рынка до малого бизнеса и социально уязвимых категорий граждан.
Среди ключевых нововведений, прошедших одобрение нижней палаты парламента, можно выделить следующие направления:
Ужесточение контроля и специальные режимы:
- Было введено более жесткое налоговое регулирование в отношении лиц, признанных иностранными агентами. В частности, для данной категории граждан предусмотрено введение фиксированной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30 процентов.
Поддержка граждан и отраслей:
- Законодательно закреплены налоговые преференции, ориентированные на поддержку семей с детьми, участников специальной военной операции, а также ряда других определенных групп населения.
- В сфере регулирования азартных игр было принято решение о многократном увеличении налоговой нагрузки на организаторов букмекерской деятельности и тотализаторов. Уточняется, что данное повышение, составляющее шестидесятикратный размер, вступит в силу с 2026 года.
Регулирование малого и среднего бизнеса (МСП):
- Введен механизм поэтапного снижения порога годовой выручки, при достижении которого субъекты МСП обязаны переходить на уплату налога на добавленную стоимость (НДС). Планируется снижение до 20 миллионов рублей в 2026 году, до 15 миллионов в 2027 году, и до 10 миллионов рублей к 2028 году.
- Также была проведена оптимизация порядка применения льгот по страховым взносам, касающихся сектора малого и среднего предпринимательства.
Энергетический сектор и межгосударственные расчеты:
- Законодательно обеспечены меры по стабилизации снабжения внутреннего рынка бензином. Кроме того, предусмотрен механизм предоставления российским нефтеперерабатывающим предприятиям права на получение обратного акциза при условии переработки сырья на мощностях белорусских НПЗ.
Административные сборы и инвестиционные механизмы:
- Предусмотрена индексация ряда государственных пошлин, включая сборы за регистрацию гражданских воздушных судов и за выдачу разрешительной документации (лицензий) на производство, хранение и реализацию этилового спирта и алкогольной продукции. Одновременно с этим вводятся новые виды сборов за выполнение определенных юридически значимых действий Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
- Установлено удвоение максимального срока действия механизма инвестиционного налогового кредита и расширен спектр применения федерального инвестиционного налогового вычета.
Изменения в НДФЛ и акцизах:
- Граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), осуществляющие трудовую деятельность на территории России, теперь будут облагаться НДФЛ на свои доходы по тем же ставкам, что и граждане РФ, что заменяет действующую ранее унифицированную 30-процентную ставку.
- Запланирована индексация ставок акцизов на ряд подакцизных товаров, включая алкогольную продукцию, табачные изделия, топливо и автомобили.
Корректировка НДС:
- С 2026 года прогнозируется изменение базовой ставки НДС до 22 процентов. При этом сохраняется льготная ставка в размере 10 процентов, которая будет применяться ко всему перечню социально значимых товаров. К этой категории отнесены продукты первой необходимости: хлеб, яйца, мясо, свежие овощи и фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, растительные масла, чай, мука, а также детские товары, медикаменты и учебные издания.
Что изменилось в налоговой реформе 2026 во втором чтении? Какие пороги УСН и ПСН с 2026 года? Кто станет платить НДС? Все обновления и практические советы от экспертов — в материале Life.ru.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.