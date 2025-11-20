Удар по кошелькам: Что ждёт россиян после повышения НДС

Повышение налога на добавленную стоимость до 22% с 2026 года ударит по карману практически всех россиян. О скором и значительном подорожании товаров и услуг предупредил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперт считает прогнозы о росте цен на 20-30% фантастическими, однако более скромный, но чувствительный для кошелька показатель выглядит вполне реальным. По его словам, бизнес будет адаптироваться к новым условиям чаще всего не за счёт сокращения собственной прибыли, а за счёт конечного потребителя.

«Поэтому здесь, мне кажется, НДС — это не решающий фактор... повышение цен при этом напрашивается. Ну, я думаю, на 20-30% — нет. Мне кажется, что это фантастика, но процентов на 10-15% — да, это напрашивается», — заявил специалист.

В заключение экономист привёл в пример сектор строительства, где застройщики, по его словам, давно освоили искусство оправдания ежегодного роста цен, представляя его едва ли не как благотворительность.

Ранее Госдума утвердила во втором чтении главный финансовый документ страны — федеральный бюджет на предстоящую трехлётку с 2026 по 2028 год. Основные бюджетные прогнозы свидетельствуют о стабильном росте ВВП, который, по оценкам, достигнет 276,3 трлн рублей к 2028 году. При этом годовая инфляция не должна выйти за рамки установленного в 4% целевого ориентира.