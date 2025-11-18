Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 14:07

Госдума перераспределила более 7 трлн рублей на оборону и социалку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Госдума утвердила во втором чтении главный финансовый документ страны — федеральный бюджет на предстоящую трехлётку с 2026 по 2028 год. Об этом проинформировала пресс-служба палаты.

Согласно основным параметрам бюджета, прогнозируется устойчивый рост объёма ВВП, который достигнет 276,3 триллиона рублей к 2028 году, при этом ежегодная инфляция не должна превысить целевые 4%. Финансовые планы государства сфокусированы на трёх ключевых направлениях: социальные обязательства, оборона и безопасность, а также достижение национальных целей развития. Планируется, что доходы казны в 2026 году составят 40,3 триллиона рублей, что эквивалентно 17,1% ВВП, с последующим увеличением абсолютных показателей, но снижением их доли в валовом продукте.

В рамках второго чтения парламентарии поддержали пакет поправок, которые предусматривают масштабное перераспределение свыше 7 триллионов рублей. Значительная часть этих средств будет направлена на укрепление обороноспособности и безопасности страны, включая финансирование потребностей специальной военной операции. Помимо этого, дополнительные ассигнования пойдут на реализацию национальных проектов, поддержку организаций инвалидов, благотворительные фонды «Защитники Отечества» и «Памяти 6-й роты», а также на развитие инфраструктуры: капремонт школ, ремонт дорог и благоустройство сельских территорий.

Сенат США одобрил проект бюджета, который позволит положить конец шатдауну
Сенат США одобрил проект бюджета, который позволит положить конец шатдауну

Ранее стало известно, что размер пенсий депутатов Госдумы остается без изменений и пересматриваться не планируется. Также в нижней палате введена система, исключающая поощрение тех, кто дискредитирует парламент.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Новости экономики
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar