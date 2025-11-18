Госдума перераспределила более 7 трлн рублей на оборону и социалку

Госдума утвердила во втором чтении главный финансовый документ страны — федеральный бюджет на предстоящую трехлётку с 2026 по 2028 год. Об этом проинформировала пресс-служба палаты.

Согласно основным параметрам бюджета, прогнозируется устойчивый рост объёма ВВП, который достигнет 276,3 триллиона рублей к 2028 году, при этом ежегодная инфляция не должна превысить целевые 4%. Финансовые планы государства сфокусированы на трёх ключевых направлениях: социальные обязательства, оборона и безопасность, а также достижение национальных целей развития. Планируется, что доходы казны в 2026 году составят 40,3 триллиона рублей, что эквивалентно 17,1% ВВП, с последующим увеличением абсолютных показателей, но снижением их доли в валовом продукте.

В рамках второго чтения парламентарии поддержали пакет поправок, которые предусматривают масштабное перераспределение свыше 7 триллионов рублей. Значительная часть этих средств будет направлена на укрепление обороноспособности и безопасности страны, включая финансирование потребностей специальной военной операции. Помимо этого, дополнительные ассигнования пойдут на реализацию национальных проектов, поддержку организаций инвалидов, благотворительные фонды «Защитники Отечества» и «Памяти 6-й роты», а также на развитие инфраструктуры: капремонт школ, ремонт дорог и благоустройство сельских территорий.

Ранее стало известно, что размер пенсий депутатов Госдумы остается без изменений и пересматриваться не планируется. Также в нижней палате введена система, исключающая поощрение тех, кто дискредитирует парламент.