11 ноября, 02:54

Сенат США одобрил проект бюджета, который позволит положить конец шатдауну

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicole Glass Photography

В ходе финального голосования сенаторы США поддержали закон о государственном бюджете, позволяющий завершить рекордный по продолжительности шатдаун в истории Соединённых Штатов. Согласно результатам голосования, законопроект поддержали 60 сенаторов, против высказались 39.

Ранее сенаторы в ходе процедурного голосования одобрили начало рассмотрения бюджетного законопроекта. Теперь документ будет направлен на голосование в палату, а после — на стол американскому лидеру Дональду Трампу.

Ранее Соединённые Штаты Америки временно приостановили осуществление поставок американского вооружения союзникам по НАТО, предназначенного для передачи Украине, что связано с введением режима частичного шатдауна правительственных учреждений. Временные ограничения затронули поставки современных ракетных систем AMRAAM, боевых комплексов Aegis и высокомобильных артиллерийских систем HIMARS для Дании, Хорватии и Польши. По оценкам экспертов Государственного департамента, экспорт американских вооружений в поддержку союзников по Североатлантическому альянсу и Украины, задержанный вследствие приостановки работы правительственных учреждений, уже превысил объём в 5 миллиардов долларов.

