Шатдаун в США заморозил поставки вооружений для Украины и союзников по НАТО

Соединённые Штаты Америки временно приостановили осуществление поставок американского вооружения союзникам по НАТО, предназначенного для передачи Украине, что связано с введением режима частичного шатдауна правительственных учреждений. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя Государственного департамента США.

«Приостановка работы правительства наносит значительный ущерб как союзникам и партнёрам Соединённых Штатов, так и национальной оборонной промышленности, создавая серьёзные препятствия для своевременной доставки за рубеж критически важных видов вооружения», — отметил американский чиновник.

Согласно предоставленным данным, временные ограничения затронули поставки современных ракетных систем AMRAAM, боевых комплексов Aegis и высокомобильных артиллерийских систем HIMARS для Дании, Хорватии и Польши.

По оценкам экспертов Государственного департамента, экспорт американских вооружений в поддержку союзников по Североатлантическому альянсу и Украины, задержанный вследствие приостановки работы правительственных учреждений, уже превысил объём в 5 миллиардов долларов.