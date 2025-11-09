Шатдаун в США заморозил поставки вооружений для Украины и союзников по НАТО
Обложка © ТАСС / ZUMA / Sgt. Duke Edwards
Соединённые Штаты Америки временно приостановили осуществление поставок американского вооружения союзникам по НАТО, предназначенного для передачи Украине, что связано с введением режима частичного шатдауна правительственных учреждений. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя Государственного департамента США.
«Приостановка работы правительства наносит значительный ущерб как союзникам и партнёрам Соединённых Штатов, так и национальной оборонной промышленности, создавая серьёзные препятствия для своевременной доставки за рубеж критически важных видов вооружения», — отметил американский чиновник.
Согласно предоставленным данным, временные ограничения затронули поставки современных ракетных систем AMRAAM, боевых комплексов Aegis и высокомобильных артиллерийских систем HIMARS для Дании, Хорватии и Польши.
По оценкам экспертов Государственного департамента, экспорт американских вооружений в поддержку союзников по Североатлантическому альянсу и Украины, задержанный вследствие приостановки работы правительственных учреждений, уже превысил объём в 5 миллиардов долларов.
Напоминаем, что 1 октября 2025 года в США начался шатдаун – первый за почти семь лет, вызванный отсутствием утвержденного Конгрессом бюджета на новый финансовый год. Президент Дональд Трамп увидел в этом шанс для масштабных кадровых сокращений и сворачивания программ, противоречащих республиканским интересам. В результате Пентагон и Госдепартамент вынуждены были отправить сотни тысяч своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск.
