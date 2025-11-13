В Госдуме оценили шансы на пересмотр депутатских пенсий

Размер пенсий депутатов Государственной Думы остаётся без изменений и пересматриваться не планируется. Об этом на планерном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также подчеркнул, что эти выплаты в полтора раза меньше, чем у региональных парламентариев.

«Депутатские пенсии не пересматривались, пересматривать мы не планируем. Более того, они у нас скорректированы с точки зрения необходимости проработать хотя бы созыв, а до этого можно было на один день зайти и получить пенсию», — сказал Володин.

Председатель Госдумы также заявил, что введена система, исключающая поощрение тех, кто дискредитирует парламент.

«Мы стараемся сделать все для того, чтобы с себя спросить», — сказал он.

Ранее в Госдуме высказались за введение ежеквартальной индексации пенсий. Актуальные данные Социального фонда свидетельствуют об усугублении проблемы «отстающей индексации», когда номинальный рост пенсионных выплат значительно уступает инфляции, что ведёт к обеднению пожилых россиян. По состоянию на 1 октября средний размер социальной пенсии в стране достиг 15 514 рублей в месяц, показав рост на 14,8%.