В ГД предложили увеличить фиксированные выплаты к страховой пенсии в два раза

Лидер «Справедливой России», глава думской фракции Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением проиндексировать фиксированную выплату к страховой пенсии и повысить её до 17 815 рублей. Копия документа находится в распоряжении РИА «Новости».

Депутат пояснил, что страховая пенсия сейчас состоит из двух частей: индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты. Последняя на сегодняшний день составляет 8 907 рублей в месяц и ежегодно индексируется по решению правительства.

«Предлагаю провести индексацию фиксированной выплаты, увеличив её с 8 907 до 17 815 тысяч рублей. Принятие такого решения повысит благосостояние пенсионеров и укрепит доверие граждан к пенсионной системе», — считает парламентарий.

Чиновник отметил, что фиксированная выплата изначально задумывалась как базовая гарантия минимального дохода пенсионеров, но сейчас её размер уже не отвечает реальным потребностям.

Ранее Миронов выступил за ежеквартальную индексацию пенсий. По его словам, новые данные Соцфонда говорят об обострении проблемы «отстающей индексации», когда номинальный рост пенсий всё больше отстаёт от инфляции, обрекая пожилых россиян на обнищание. По последним данным Социального фонда РФ на 1 октября, средний размер социальной пенсии в стране составил 15 514 рубля в месяц, увеличившись на 14,8%. В целом средняя месячная пенсия в России составила 23 529 рублей в месяц.