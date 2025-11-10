Экономист оценил вероятность введения 13-й пенсии в России

Идея ввести 13-ю пенсию в качестве новогодней поддержки для пенсионеров периодически обсуждается в обществе. Свою оценку этой инициативе в беседе с РИА «ФедералПресс» дал экономист Игорь Балынин.

Специалист указал, что текущая политика уже обеспечивает устойчивый рост доходов пенсионеров. Приведённые им цифры показывают, что за год пенсии выросли более чем на 11%, а у работающих пенсионеров — почти на 17%, что значительно превышает уровень инфляции. В ближайших планах — индексация на 7.6% с января 2026 года. Однако введение разовой 13-й выплаты, по мнению Балынина, требует тщательного расчёта.

«На данном этапе я считаю важным просчитать тот объём средств, который будет необходим для финансового обеспечения её реализации (по моим приблизительным оценкам на это потребуется средств примерно в районе 1 трлн рублей), а затем с учётом всей имеющейся информации, на мой взгляд, следует оценить объективную возможность практического воплощения инициативы», – считает экономист.

Ранее Life.ru сообщал, что в России средний объём социальной пенсии превысил 15,5 тысячи рублей. При этом в начале 2025 года этот показатель находился на уровне 13 511,95 рубля.