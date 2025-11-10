Январская пенсия придёт досрочно и уже с индексацией 2026 года: Life.ru узнал, кто её получит

Российские пенсионеры получат выплаты за январь 2025 года досрочно, в конце декабря. Это связано с переходом пенсионной системы на особый график выплат в связи с новогодними праздниками. Депутат Государственной думы, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин разъяснил Life.ru, какие изменения коснутся граждан и когда ожидать индексацию.

По словам парламентария, Социальный фонд России (СФР) заблаговременно переносит сроки зачисления средств, чтобы обеспечить граждан деньгами во время каникул.

Январские пенсии поступят досрочно — банки начнут зачисления уже 26–28 декабря, а почтовые отделения скорректируют графики доставки под режим работы. Это не повышение, это перенос сроков. Алексей Говырин Депутат Госдумы

Таким образом, для большинства пенсионеров деньги за январь поступят на счета ещё до наступления Нового года. Депутат напомнил, что ряд пенсионеров увидят фактическое повышение выплат уже в декабре, если у них возникло право на перерасчёт осенью или в начале зимы. В их числе:

Достигшие 80 лет: фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается (с 8907,70 до 17 815,40 рубля). Дополнительно начисляется надбавка за уход (1314 рублей для страховой пенсии). Аналогичный порядок действует для инвалидов первой группы.

Уволившиеся: те, кто прекратил работать в ноябре, с декабря начнут получать полную сумму пенсии с учётом всех индексаций, проведённых за период трудовой деятельности. СФР проводит перерасчёт автоматически.

Иждивенцы: добавляется надбавка к фиксированной части пенсии за нетрудоспособных иждивенцев: 2969 рублей на одного, 5938 рублей на двоих и 8907 рублей на троих.

Самое значимое изменение, касающееся повышения выплат, связано с индексацией 2026 года. Согласно проекту бюджета СФР, страховые пенсии с 1 января 2026 года будут увеличены на 7,6 процента.

«Это значит, что январская пенсия, перечисляемая досрочно в конце декабря, уже будет рассчитана с учётом новых значений», — пояснил Говырин.

Стоимость пенсионного балла составит 156,76 рубля, а фиксированная выплата вырастет до 9584,69 рубля. Перерасчёт произойдёт автоматически. Отметим, что индексация социальных и государственных пенсий для соответствующих категорий граждан пройдёт весной — по отдельному графику.

Кстати, в начале 2026 года пенсии россиян заметно вырастут. После индексации на 7,6% средний размер страховой пенсии по старости превысит 27,7 тысячи рублей — это почти на две тысячи больше, чем сейчас. Повышение затронет всех неработающих пенсионеров.