В Госдуме раскрыли средний размер пенсии в 2026 году

Российские неработающие пенсионеры получат существенное увеличение выплат в начале 2026 года. Согласно расчётам, основанным на плановой индексации, средний размер страховой пенсии по старости превысит 27,7 тысячи рублей.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с РИА «Новости» раскрыла детали предстоящего повышения: после индексации на 7,6% средний размер выплат увеличится более чем на 1900 рублей по сравнению с текущим показателем. Депутат подчеркнула, что страховая пенсия остаётся основным видом пенсионного обеспечения в России и зависит как от фиксированной части, так и от накопленных пенсионных коэффициентов.

Особое внимание законодатель уделила различиям между страховыми и социальными выплатами. Последние назначаются гражданам, не имеющим необходимого трудового стажа, и формируются по иным принципам, без учёта страховых взносов.

А ранее Life.ru рассказывал, что средняя пенсия в России на 1 октября достигла 23,5 тысячи рублей. По данным Соцфонда РФ, с начала года показатель увеличился на 354 рублей.