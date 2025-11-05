Экономист раскрыл, кому поднимут пенсии на 10 тысяч рублей в декабре

В декабре пожилые граждане, достигшие 80-летнего возраста в ноябре и являющиеся получателями страховых пенсий по старости, увидят увеличение своих пенсионных начислений. По оценке Игоря Балынина, кандидата экономических наук и доцента Финансового университета при Правительстве РФ, надбавка составит 10 221,7 рубля.

«Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,7 рубля и надбавки за уход — 1314 рублей. Таким образом, если в ноябре пенсионер получал 37 913,4 рубля, то в декабре его пенсия увеличится до 48 135,1 рубля, то есть на 26,96%», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

В связи с предстоящими новогодними праздниками пенсионерам, чьи выплаты обычно приходятся на период до 11 января, средства будут перечислены заблаговременно. К примеру, если стандартная дата получения пенсии – 5 число, то в декабре пенсионер получит сразу две суммы: за декабрь и за январь.

Балынин отметил, что январская пенсия будет увеличена на 7,6%. Таким образом, если ноябрьская выплата составила 27 078,98 рублей, то в конце декабря пенсионер получит 29 136,98 рублей, что на 2058 рублей превышает предыдущую сумму.

Эксперт подчеркнул, что досрочные выплаты в первую очередь затронут тех, кто получает пенсию через банковские учреждения. Для получателей через «Почту России» установленные даты останутся без изменений, однако, если дата выплаты совпадает с выходным днём, пенсию можно будет получить накануне, посоветовал экономист. Для получения точной информации о графике выплат рекомендуется обратиться непосредственно в свой банк или почтовое отделение.

А ранее Life.ru рассказывал, что средняя пенсия в России на 1 октября достигла 23,5 тысячи рублей. По данным Соцфонда РФ, с начала года показатель увеличился на 354 рублей.