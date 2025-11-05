Средняя пенсия в России на 1 октября достигла 23,5 тысячи рублей

С начала года показатель вырос на 354 рублей. Есть различия по занятости: работающие пенсионеры получают 21 373,05 рубля в месяц, неработающие — 24 005,94 рубля.

А ранее в Общественной палате РФ сообщили, что повышение прожиточного минимума на 6,8% с 2026 года станет причиной увеличения различных социальных выплат, включая пособия семьям с детьми и доплаты пенсионерам. Отмечается, что прожиточный минимум используется при расчёте минимальной заработной платы, пособий и социальных выплат. Вслед за его увеличением вырастут социальные пособия малоимущим, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, ежемесячные выплаты из маткапитала, а также социальная доплата к пенсии по старости.