Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 02:36

Средняя пенсия в России на 1 октября достигла 23,5 тысячи рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В октябре 2025 года средняя пенсия в России составила 23 529 рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда, сообщает РИА «Новости».

С начала года показатель вырос на 354 рублей. Есть различия по занятости: работающие пенсионеры получают 21 373,05 рубля в месяц, неработающие — 24 005,94 рубля.

С 1 декабря сделают прибавку к пенсии. Кого она затронет и сколько составит
С 1 декабря сделают прибавку к пенсии. Кого она затронет и сколько составит

А ранее в Общественной палате РФ сообщили, что повышение прожиточного минимума на 6,8% с 2026 года станет причиной увеличения различных социальных выплат, включая пособия семьям с детьми и доплаты пенсионерам. Отмечается, что прожиточный минимум используется при расчёте минимальной заработной платы, пособий и социальных выплат. Вслед за его увеличением вырастут социальные пособия малоимущим, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, ежемесячные выплаты из маткапитала, а также социальная доплата к пенсии по старости.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Пенсии
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar