В ОП РФ заявили о росте социальных пособий вслед за прожиточным минимумом

Повышение прожиточного минимума на 6,8% с 2026 года станет причиной увеличения различных социальных выплат, включая пособия семьям с детьми и доплаты пенсионерам. Об этом сообщил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов, пишет ТАСС.

По словам эксперта, прожиточный минимум используется при расчёте минимальной заработной платы, пособий и социальных выплат. Вслед за его увеличением вырастут социальные пособия малоимущим, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, ежемесячные выплаты из маткапитала, а также социальная доплата к пенсии по старости.

С начала нового года прожиточный минимум на душу населения в России увеличится на 6,8%, достигнув отметки в 18 939 рублей. Также будут пересмотрены и другие показатели прожиточного минимума: для трудоспособных граждан он составит 20 644 рубля, для детей — 18 371 рубль, а для пенсионеров — 16 288 рублей.

Ранее в Госдуме предложили увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 45 тысяч рублей с 2026 года. Депутаты от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов внесли соответствующую поправку, обосновав это необходимостью соответствия МРОТ минимальному потребительскому бюджету и расчётам Федерации независимых профсоюзов, поскольку нынешний уровень в 27 тысяч рублей не позволяет обеспечить достойный уровень жизни в условиях инфляции и растущей налоговой нагрузки.