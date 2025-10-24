Россиянам рассказали, как шестидневная рабочая неделя скажется на зарплате

Введение шестидневной рабочей недели в период с конца октября по начало ноября не повлияет на доходы большинства россиян. Как уточнила в разговоре с ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, изменение коснётся только работников со сдельной системой оплаты.

Октябрь 2025 года станет одним из самых «длинных» по количеству рабочих дней месяцев — их будет 23. Перед празднованием Дня народного единства, с конца октября по 1 ноября, установится шестидневная рабочая неделя.

Депутат пояснила, что при окладной системе оплаты труда стоимость рабочего часа варьируется в зависимости от продолжительности месяца, поэтому заработная плата распределяется по месяцам равномерно.

«А вот для тех, кто работает на сдельной, сдельно-повременной оплате, всё зависит от количества выпускаемой продукции. Чем больше выпустится продукции в дополнительный рабочий день, тем выше будет заработная плата», — уточнила чиновница.

Ранее в Госдуме рассказали, сколько рабочих и выходных дней будет у россиян в 2026 году. В России запланировано 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Меньше всего работать будут в январе — всего 15 выходов на работу, куда все вернутся лишь с 12 января. Если прибавить к этому стандартный 28‑дневный оплачиваемый отпуск, суммарно граждане будут трудиться лишь на 101 день больше, чем отдыхать.