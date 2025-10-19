В Госдуме рассказали, сколько рабочих и выходных дней будет у россиян в 2026 году

В 2026 году в России запланировано 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Меньше всего работать будут в январе — всего 15 выходов на работу, куда все вернутся лишь с 12 января. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в беседе с РИА «Новости».

Если прибавить к этому стандартный 28‑дневный оплачиваемый отпуск, суммарно граждане будут трудиться лишь на 101 день больше, чем отдыхать.

Графики отпусков формируют не позднее двух недель до конца года, напомнила депутат. Отпускные считаются по среднедневному заработку за последние 12 месяцев с учётом всех выплат, поэтому логично планировать отпуск после «хороших» выплат — например, годовой премии, чтобы увеличить выплаты за отдых.

«У женщин, находившихся в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет, есть право заменить расчётный период на предшествующие расчётному годы, если это приведёт к увеличению отпускных или пособия», — добавила депутат.

Ранее в Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря постоянным выходным днём в России. Сейчас этот вопрос решается через перераспределение рабочих дней, но его планируют полностью закрепить в календаре в качестве выходного.