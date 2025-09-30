В Госдуме хотят сделать подарок всем россиянам 31 декабря

Инициатива о закреплении 31 декабря в качестве постоянного выходного дня в России получила поддержку в Госдуме. Как пояснила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пока что этот вопрос решается через перераспределение рабочих дней.

По словам парламентария, президент России Владимир Путин ранее высказывался за придание последнему дню года статуса официального выходного. Сейчас правительство использует для этого механизм переноса, когда праздничные дни, совпадающие с выходными, добавляются к новогодним каникулам, однако 31 декабря можно официально закрепить в производственном календаре как выходной.

«Я думаю, что если это закрепить, это было бы логично и правильно, и люди уже бы могли планировать что-то на 31 декабря, если это всегда выходной. Всегда можно отдыхать и спокойно готовить новогодний стол для семьи», — подчеркнула депутат ГД РФ в беседе с «Лентой.ру».

Напомним, Минтруд России запланировал сделать 31 декабря 2026 года выходным днём. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков. Он напомнил, что в 2025 году последний день декабря уже станет нерабочим, и министерство намерено сохранить эту практику и в дальнейшем.