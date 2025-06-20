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Регион
20 июня, 09:58

Минтруд готовится сделать россиянам подарок на 31 декабря

Котяков заявил, что Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днём

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минтруд России планирует сделать 31 декабря 2026 года выходным днем. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

Он напомнил, что в 2025 году последний день декабря уже станет нерабочим, и министерство намерено сохранить эту практику и в дальнейшем. По словам Котякова, решение продиктовано стремлением дать россиянам больше времени на подготовку к Новому году и семейному празднику.

Предлагал ещё Жириновский: В ЛДПР объяснили, почему Госдума отказалась сделать 31 декабря выходным
Предлагал ещё Жириновский: В ЛДПР объяснили, почему Госдума отказалась сделать 31 декабря выходным

Вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, обсуждается в России уже не первый год и регулярно вызывает оживленные споры. Идею активно лоббируют как рядовые граждане, так и ряд депутатов, указывая на необходимость дать людям время для подготовки к празднику и возможности провести день с семьёй. Однако противники инициативы отмечают, что увеличение числа выходных может отрицательно сказаться на экономике и нарушить производственные графики, особенно в частном секторе.

Утверждён календарь праздничных и выходных дней на 2025 год
Утверждён календарь праздничных и выходных дней на 2025 год
Марина Фещенко
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