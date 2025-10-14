Названы три самых выгодных месяца для отпуска в 2026 году

Наиболее выгодными месяцами для оформления отпуска в 2026 году станут июль, апрель и октябрь, тогда как самыми невыгодными с финансовой точки зрения окажутся январь и май. Такие расчёты представил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин, сообщает ТАСС.

«Самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль. Немного хуже будет апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь. Чуть лучше — май и февраль. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой», — сказал он.

Специалист пояснил, что остальные месяцы в наступающем периоде можно считать нейтральными — уход в отпуск в это время не приведёт к существенным финансовым потерям для сотрудника. Южалин добавил, что ключевым фактором выгоды является количество рабочих дней в месяце: чем их меньше, тем менее выгодно брать отпуск работникам с окладом. Он напомнил, что расчёт отпускных всегда ведется исходя из среднего заработка сотрудника.

Таким образом, для определения оптимального времени для отдыха необходимо сравнить свой ежедневный доход в конкретном месяце со средним дневным заработком. Эксперт резюмировал, что продолжать работу выгоднее в те месяцы, когда стоимость одного рабочего дня превышает среднедневной заработок, а уходить в отпуск стоит тогда, когда эти показатели примерно равны или средний заработок оказывается выше.

Ранее в Государственной Думе было заявили, что работодатели обязаны регулярно пересматривать и повышать заработную плату сотрудников путём индексации. В случае отсутствия индексации заработной платы сотрудник имеет право обратиться за защитой своих прав в уполномоченные государственные инстанции.