Производственный календарь на ноябрь 2025: когда и как отдыхаем и стоит ли брать отпуск

В ноябре 2025 года россияне будут праздновать День народного единства. Этот государственный праздник традиционно отмечают 4 ноября — и он официально включён в производственный календарь ноября 2025 года как выходной день.

Главные изменения в графике связаны с тем, что 4 ноября 2025 года выпадает на вторник. Поэтому у многих россиян появится возможность устроить себе небольшой отдых, объединив праздничный день с выходными. Рабочие и учебные графики при этом будут скорректированы в соответствии с утверждённым правительством календарём. Нескольким дням отдыха будет предшествовать длинная шестидневная рабочая неделя.

День народного единства отмечают в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Этот день символизирует сплочённость народа и готовность объединиться ради защиты страны. Праздник закреплён в российском законодательстве с 2005 года, когда он заменил отмечавшийся ранее 7 ноября День согласия и примирения. Раньше в этот день отмечалась годовщина Великой Октябрьской революции, дата была упразднена в 2004 году.

В День народного единства проходят концерты, возложения цветов и благотворительные акции, а также мероприятия, посвящённые героям народного ополчения и истории страны.

Производственный календарь на ноябрь

В ноябре 2025 года насчитывается 30 календарных дней, из которых 19 рабочих и 11 выходных, включая праздничный день 4 ноября — День народного единства. Этот месяц традиционно считается одним из самых коротких по количеству рабочих дней.

Для сотрудников с разной продолжительностью рабочей недели установлены следующие нормы рабочего времени: при 40-часовой неделе — 151 час, при 36-часовой неделе — 135,8 часа, при 24-часовой неделе — 90,2 часа.

Главные праздники в ноябре

В ноябре россиян ждёт несколько значимых государственных и профессиональных праздников. Центральное место среди них занимает День народного единства, однако в календаре есть и другие важные даты, отражающие историческую память, духовные традиции и уважение к труду представителей разных профессий.

День народного единства — 4 ноября

Этот праздник связан с событиями 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов и завершило Смутное время. Праздник появился в российском календаре сравнительно недавно — в 2005 году. С тех пор 4 ноября стало днём исторической памяти, национального единства и патриотизма.

День сотрудника органов внутренних дел — 10 ноября

Этот профессиональный праздник посвящён сотрудникам полиции, обеспечивающим безопасность граждан и общественный порядок. Он появился в советский период — впервые его отметили в 1962 году как День советской милиции, а после реформы МВД в 2011 году дата получила современное название.

Сегодня этот день остаётся символом уважения к службе, требующей мужества, дисциплины и самоотдачи. В этот день руководство МВД вручает государственные награды, проходит возложение цветов к мемориалам павших сотрудников, а в городах России организуются концерты и праздничные мероприятия.

День ракетных войск и артиллерии — 19 ноября

Эта дата выбрана в память о начале контрнаступления советских войск под Сталинградом в 1942 году, когда массированный артиллерийский удар стал переломным моментом битвы. Праздник был учреждён в 1944 году и стал символом доблести артиллеристов и специалистов ракетных войск.

Для военнослужащих этот день — не только торжество, но и возможность вспомнить боевые традиции и заслуги своих предшественников. В воинских частях проходят построения, демонстрации техники и встречи ветеранов, а в музеях оборонной тематики устраиваются тематические выставки.

День работника налоговых органов — 21 ноября

Эта дата отмечается с 2000 года и посвящена сотрудникам налоговой службы России. В этот день поздравления получают специалисты Федеральной налоговой службы и региональных подразделений, обеспечивающие поступления в бюджет и контроль за финансовыми потоками. Ведомства проводят награждения и торжественные собрания, где подводят итоги года.

День бухгалтера — 21 ноября

Хотя праздник не имеет официального статуса, он широко отмечается профессиональным сообществом. 21 ноября 1996 года был подписан Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» — и с тех пор эта дата считается неофициальным днём всех бухгалтеров страны.

Во многих организациях в этот день проводят корпоративные мероприятия, обучающие семинары и профессиональные конкурсы. Для представителей финансовых профессий этот праздник стал символом признания ответственности и точности в их работе.

День психолога — 22 ноября

День психолога в России отмечается ежегодно 22 ноября. Дата выбрана не случайно — в этот день в 1994 году был создан Российский психологический общественный союз, который стал объединяющей структурой специалистов в области психологии.

Праздник подчёркивает важность труда психологов, которые помогают людям справляться со стрессом, развивать внутренние ресурсы и сохранять душевное равновесие. В этот день в вузах проходят конференции и мастер-классы, а в образовательных и медицинских учреждениях — тематические встречи и акции поддержки.

День матери — 30 ноября (последнее воскресенье ноября)

День матери — один из самых трогательных праздников осени. Он отмечается в последнее воскресенье ноября, которое в 2025 году выпадает на 30 ноября.

Праздник был учреждён указом президента России в 1998 году, чтобы подчеркнуть особую роль матери в обществе и семье. В этот день звучат слова благодарности всем женщинам, воспитывающим и воспитавшим детей, в школах проходят концерты и выставки, а в домах царит тёплая семейная атмосфера.

Перенос выходных дней в ноябре

В ноябре 2025 года 30 календарных дней. Из них при пятидневной рабочей неделе — 19 рабочих и 11 выходных: 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 ноября. Главный праздник месяца — День народного единства, 4 ноября.

Перед праздничными выходными россиян ждёт единственная шестидневная рабочая неделя в 2025 году. Она продлится с 27 октября по 1 ноября. Суббота, 1 ноября, станет рабочим днём, но сотрудники смогут уйти домой на час раньше обычного.

Выходной за 1 ноября перенесут на понедельник, 3 ноября. Таким образом, россиян ждут три выходных подряд — 2, 3 и 4 ноября. После праздничных дней начнётся короткая рабочая неделя, которая продлится с 5-го по 7 ноября (со среды по пятницу).

Остальные выходные ноября пройдут в привычном ритме: 8–9, 15–16, 22–23 и 29–30 ноября. Такой график позволит немного передохнуть в середине осени и плавно перейти к заключительному месяцу года.

Нормы продолжительности рабочего времени в ноябре

В ноябре 2025 года нормы рабочего времени зависят от установленной продолжительности рабочей недели. Согласно производственному календарю, месяц включает 19 рабочих дней и 11 выходных.

При стандартной 40-часовой рабочей неделе общая норма рабочего времени составит 151 час. Для работников с сокращённым графиком предусмотрены иные показатели: при 36-часовой неделе — 135,8 часа, при 24-часовой неделе — 90,2 часа.

Если сравнивать с октябрём, ноябрь будет менее загруженным: количество рабочих часов уменьшится за счёт праздничного дня и длинных выходных в начале месяца.

Как оплачиваются праздничные дни в ноябре

В ноябре 2025 года главным праздничным днём станет День народного единства. Он входит в перечень официальных нерабочих праздничных дней, закреплённых в статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации.

Если сотрудник отдыхает в этот день, заработная плата сохраняется в полном объёме — как за обычный выходной. Работодатель не вправе требовать выхода на работу — за исключением случаев, предусмотренных законом.

Когда возникает необходимость привлечь работника к труду в праздничный день, действует статья 153 Трудового кодекса РФ, которая устанавливает повышенные нормы оплаты. Согласно закону, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

Кроме того, по желанию работника вместо повышенной оплаты может быть предоставлен дополнительный день отдыха, но в этом случае праздничный день оплачивается в обычном размере, а дополнительный выходной оплате не подлежит.

Таким образом, в ноябре 2025 года при работе 4 ноября сотрудник вправе выбрать — получить двойную оплату или отгул.

Выгодно ли брать отпуск в ноябре

Ноябрь входит в число самых невыгодных месяцев для отпуска в 2025 году. Как отметила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, это напрямую связано с производственным календарём. Меньше рабочих дней — меньше общий доход.

Эксперт отметила, что в ноябре всего 19 рабочих дней и 11 выходных, включая официальный праздник 4 ноября. По сравнению с другими месяцами это небольшой объём рабочего времени, из-за чего итоговые суммы выплат снижаются.

Санина пояснила, что отпускные начисляются за календарные дни, а заработная плата — за фактически отработанные. Поэтому при одинаковом окладе совокупный доход — сумма отпускных и зарплаты за отработанные дни — в ноябре будет ниже, чем в месяцы с большим количеством рабочих дней. Для сравнения: в октябре 2025 года насчитывается 23 рабочих дня, и при тех же условиях совокупный доход может быть выше на несколько тысяч рублей.

Если рассмотреть конкретный пример, то сотрудник с зарплатой 80 000 рублей при пятидневной рабочей неделе получает в ноябре около 4210 рублей за один рабочий день. За неделю отпуска (пять рабочих дней) ему начислят примерно 21 000 рублей отпускных. При этом если бы человек работал весь месяц, то получил бы все 80 000 рублей, а с отпуском его доход окажется значительно меньше.

Таким образом, ноябрь — один из самых невыгодных месяцев для отпуска. Из-за малого количества рабочих дней и наличия праздничных выходных итоговая сумма выплат заметно сокращается. С финансовой точки зрения выгоднее брать отпуск в месяцы с большим числом рабочих дней — например, в марте, апреле или октябре.

