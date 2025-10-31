Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 01:00

В Госдуме предложили поднять МРОТ до 45 тысяч рублей с 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Smoothies

В Госдуме предложили поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 45 тысяч рублей в 2026 году. Такую идею выдвинули депутаты от КПРФ вместе с сенатором Айратом Гибатдиновым.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 45000 рублей в месяц», – говорится в таблице поправок, опубликованной РИА «Новости».

Сенатор заявил, что такая сумма основана на расчётах Федерации независимых профсоюзов и минимальном потребительским бюджетом. По его словам, нынешний уровень в 27 тысяч рублей не позволяет человеку жить на эти деньги, учитывая инфляцию и рост налоговой нагрузки.

Ранее сообщалось, что МРОТ в России вырастет до 27 тысяч рублей и превысит прожиточный минимум на 31%. Новый показатель также будет равен 48% от медианной заработной платы за 2025 год.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Госдума
  • Новости экономики
  • Общество
